In Abwesenheit von Top-Star Mikaela Shiffrin kämpfen ihre Konkurrentinnen bei der alpinen Ski-WM im schwedischen Are am Freitag um Gold in der Kombination.

Die US-Amerikanerin erklärte nach ihrer Gold-Fahrt im Super-G ihren Verzicht auf den Wettbewerb.

"Wir glauben, dass ich meine ganze Energie in den Slalom und den Riesenslalom legen muss", sagte sie.

Eine Deutsche bei WM-Kombination dabei

WM-Debütantin Meike Pfister (23) geht als einzige deutsche Läuferin an den Start (Ski-WM: Kombination der Frauen am Fr. ab 11 Uhr im LIVETICKER).

Die Kombination aus Slalom und Abfahrt könnte das vorerst letzte Mal bei einer WM ausgetragen werden. (Ski-WM: Alpine Kombination vor der Abschaffung)

In der kommenden Woche entscheiden die Gremien des Ski-Weltverbandes FIS, ob sie die Kombination, die seit Jahren missachtet und planlos einem Siechtum hingegeben wird, endgültig streichen.

Geht es nach FIS-Präsident Gian Franco Kasper, darf das ungeliebte Kind nicht einfach fortgeschickt werden. "Ich hätte große Sorge, wenn wir die alpine Kombination bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen abschaffen", sagte der Schweizer.

Sollte die Kombination tatsächlich zugunsten des angeblich so modischen Parallel-Slaloms verschwinden, verlöre der Skirennsport seine traditionsreichste Disziplin. Bei den Olympischen Spielen 1936 war die Kombination der erste und einzige alpine Wettbewerb, in dem Medaillen vergeben wurden.

Bei den Spielen 1998 in Nagano feierten Katja Seizinger, Hilde Gerg und Martina Ertl einen einzigartigen Dreifachsieg in der Kombi, Miriam Vogt (1993) und Martina Ertl (2001) holten wie Höfl-Riesch (2013) WM-Gold.

