"Wonder Woman" Mikaela Shiffrin hat mit ihrem 40. Slalomsieg im Weltcup ein weiteres Kapitel Skigeschichte geschrieben.

Die 24 Jahre alte Amerikanerin setzte sich beim Saisonfinale in Soldeu/Andorra knapp vor Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener (Schweiz/0,07 Sekunden zurück) durch und stellte die Slalom-Bestmarke des großen Schweden Ingemar Stenmark ein.

Ihren sechsten Gesamtsieg in ihrer Paradedisziplin hatte Shiffrin ebenso schon vor dem vorletzten Rennen des Winters sicher wie ihre dritte große Kristallkugel in Serie. Dritte in Soldeu wurde Riesenslalom-Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei (1,20).

Lena Dürr (4,24) belegte Rang elf, Christina Geiger schied im ersten Lauf aus. "Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht, war top in Form. Aber die Saison war gut", sagte Geiger. Sie sei deshalb "top motiviert, in eine neue Saison zu starten", ergänzte die 29-Jährige.