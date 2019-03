Beim Ski Alpin Weltcupfinale in Soldeu in Andorra steht nach dem erfolgreichen Saison-Abschluss für Victoria Rebensburg am Freitag noch ein weiterer für das DSV-Team aussichtsreicher Wettkampf an. Im finalen Team-Wettbewerb gehen Lena Dürr, Christina Geiger, Fabian Himmelsbach und Anton Tremmel an den Start.

Drei der vier genannten konnten bei den Alpinen Skiweltmeisterschaften im Februar im schwedischen Are noch einen starken vierten Platz erreichen. Einzig der junge Himmelsbach ersetzt Linus Straßer, der in Andorra nicht an den Start geht.

Seine Premiere feierte der Team-Wettbewerb bei der Weltmeisterschaft 2005 in Bormio (Italien). Dort konnte das deutsche Team mit so klangvollen Namen wie Hilde Gerg und Felix Neureuther direkt den Titel holen. Seitdem war ein dritter Platz 2013 in Schladming unter anderem mit der in Andorra ebenfalls startenden Lena Dürr das Beste Team-Ergebnis.

Der Team-Wettbewerb in Soldeu ist nochmal eine Chance jetzt Punkte für das deutsche Mannschaftsergebnis im Nationencup einzusammeln, wo der DSV gerade auf Platz 7 liegt, zwischen den USA (Platz 6) und Schweden (Platz 8).

So können Sie den Teamwettbewerb LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Stream: zdf.de, Eurosport Player

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App