Der Italiener Dominik Paris hat am Freitag in Bormio die ausgefallene Abfahrt vom alpinen Ski-Weltcup in Gröden gewonnen.

Aber auch Thomas Dreßen zeigte eine starke Leistung und setzte auf der anspruchsvollen Piste bei schwierigen Sichtverhältnissen seine bemerkenswerte Comeback-Saison als Neunter im Zwischenklassement fort.

Auf der um 240 Meter verkürzten Piste "Stelvio" siegte der aktuelle Super-G-Weltmeister Paris vor dem Schweizer Beat Feuz und dem Österreicher Matthias Mayer.

Der 30-jährige Paris ist mit nunmehr vier Erfolgen Abfahrts-Rekordsieger in Bormio.