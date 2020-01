vergrößernverkleinern Linus Straßer steht vor seinem Comeback © Getty Images

Linus Straßer ist nach seinem Kahnbeinbruch in der rechten Hand wieder fit und soll am Sonntag auf die Piste zurückkehren. Für den Slalom in Zagreb hat sie die Freigabe.