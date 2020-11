Ski-Nordisch: Weltcup in Lillehammer abgesagt

Köln (SID) - Der Weltverband FIS hat wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie den nordischen Ski-Weltcup in Lillehammer (4. bis 6. Dezember) abgesagt. Damit fällt auch die Weltcup-Premiere in der Nordischen Kombination der Frauen aus. Über einen möglichen Nachholtermin will die FIS "so schnell wie möglich" informieren.

In dieser Saison sollen erstmals Weltcup-Wettbewerbe der Kombiniererinnen austragen werden. Bei den Titelkämpfen im kommenden Jahr in Oberstdorf kämpfen erstmals Sportlerinnen in dieser Disziplin um WM-Medaillen.