Schwedisches Team in Quarantäne

Die beiden Weltcup-Slaloms der Skirennläuferinnen in Finnland finden ohne das schwedische Team statt. Das DSV-Team um Lena Dürr startet in Levi am Samstag.