Ski-Olympiasiegerin Lindsey Vonn ist wieder solo. Die 36-Jährige verkündete die Trennung vom kanadischen Eishockey-Profi P.K. Subban (31) am Dienstagabend via Instagram, das Paar war bereits verlobt. Gemeinsam hätten beide "in den vergangenen drei Jahren unglaubliche Momente" erlebt, "er ist ein lieber, guter Mann und jemand, den ich sehr respektiere", schrieb Vonn: "Dennoch haben wir nach reiflicher Überlegung beschlossen, unsere eigenen Wege zu gehen. Wir werden immer Freunde bleiben und uns sehr lieben."

Vonn und Subban, der in der NHL für die New Jersey Devils spielt, waren seit Juni 2018 ein Paar und hatten im August 2019 ihre Verlobung verkündet.

Die US-Amerikanerin beendete nach zahlreichen Verletzungen im Februar 2019 ihre glanzvolle Karriere. 2010 in Vancouver gewann sie als Höhepunkt Olympiagold in der Abfahrt, dazu kamen Bronze 2010 im Super-G und 2018 in Pyeongchang in der Abfahrt. Mit 82 Siegen im Weltcup ist sie bislang die erfolgreichste Skifahrerin. Viermal gewann sie den Gesamt-Weltcup.