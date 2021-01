Mikaela Shiffrin hat ihren 69. Weltcup-Sieg fest im Visier.

Die Amerikanerin liegt beim Riesenslalom in Kranjska Gora nach dem ersten Lauf klar vor Marta Bassino aus Italien (+0,30 Sekunden) und der Schweizerin Michelle Gisin (+0,44). Bassino hatte den Riesenslalom am Samstag gewonnen, Shiffrin, die unter der Woche in Flachau beim Slalom triumphierte, war Sechste geworden.

Andrea Filser (+3,89), einzige Starterin des Deutschen Skiverbandes (DSV) beim Riesenslalom in Slowenien, qualifizierte sich auf eisiger Piste als 27. erneut für den zweiten Durchgang (12.15 Uhr). Die 27-Jährige hatte am Samstag als 22. das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere eingefahren.