Weil die zweite Abfahrt auf Sonntag verschoben wurde, steigt der Abschluss des Streif-Spektakels in Kitzbühel erst am Montag. (Ski Alpin, Super-G der Männer in Kitzbühel ab 10.45 Uhr im LIVETICKER)

Nach den viel versrechenden Resultaten der deutschen Fahrer bei den Hahnenkamm-Abfahrten - immerhin gab es vier Top-Ten-Platzierungen - hofft das DSV-Team auch in der zweitschnellsten Disziplin des alpinen Ski-Zirkus auf gute Resultate. (Die Ergebnisse im alpinen Weltcup)

Baumann und Sander hoffen auf Coup

"Wir wollten bei der absoluten Weltspitze dabei sein. Wenn du einmal Fünfter und Achter und einmal Fünfter und Sechster wirst, dann bist du bei der absoluten Weltspitze dabei", sagte Alpin-Chef Wolfgang Maier über die Ergebnisse von Romed Baumann und Andreas Sander. Jetzt fehle dann nur noch ein Podium.

Das aber dürfte im Super-G schwieriger werden, gilt der doch bei den Speed-Spezialisten Baumann und Sander als die etwas schwächere Disziplin.

Vielleicht aber gelingt den deutschen Fahrern ja ein ähnlicher Coup wie 2019 Josef Ferstl. Der hatte vor zwei Jahren in Kitzbühel sensationell den Super-G gewonnen, befindet sich derzeit allerdings in einer Formkrise.

