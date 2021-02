Cortina d?Ampezzo (SID) - Mit zwei Medaillen aus den ersten drei Rennen sind die deutschen Skirennläufer in Cortina d'Ampezzo/Italien so gut in eine WM gestartet wie seit 20 Jahren nicht. Bei den Titelkämpfen 2001 in St. Anton hatte zunächst Hilde Gerg Bronze im Super-G gewonnen. Nach zahlreichen Verschiebungen wurde die Kombination der Frauen als dritter Wettbewerb ausgetragen, dabei gewann Martina Ertl Gold.

In Cortina hatte zunächst im zweiten Rennen der WM (Super-G der Männer) Romed Baumann Silber gewonnen. Kira Weidle belegte am Samstag im dritten Rennen (Abfahrt der Frauen) ebenfalls den zweiten Platz.