Der Schweizer Beat Feuz gilt als Top-Favorit auf den Abfahrtssieg bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften am Sonntag in Cortina d'Ampezzo (11.00 Uhr/ARD und Eurosport). Mit einer Quote von 4,00 liegt er im Ranking des Sportwettenanbieters bwin knapp vor dem Südtiroler Dominik Paris (4,50), der in beiden Trainingsläufen Bestzeit fuhr. Dahinter folgen zwei Österreicher: Matthias Mayer (6,00) und Super-G-Weltmeister Vincent Kriechmayr (7,00).

Nach Silber im Super-G der Männer durch Romed Baumann sowie in der Abfahrt der Frauen durch Kira Weidle traut bwin auch den deutschen Abfahrern Topplatzierungen zu. Das 15,00-Fache des Einsatzes wird ausgezahlt, wenn Baumann in der Abfahrt Gold holt. Fährt Thomas Dreßen gleich bei seinem Comeback auf Platz eins, gibt es für zehn Euro Einsatz 260 Euro zurück. Eine Top-3-Platzierung des Mittenwalders belohnt bwin mit Quote 8,00.