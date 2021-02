Cortina d?Ampezzo (SID) - Sebastian Foss-Solevaag hat am letzten Tag der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo ein wenig überraschend Gold im Slalom gewonnen. Der bereits 29 Jahre alte Norweger, Dritter nach dem ersten Lauf, siegte deutlich vor dem Österreicher Adrian Pertl (+0,21 Sekunden). Bronze ging in Henrik Kristoffersen (+0,46) ebenfalls an einen Norweger, die zuletzt 1997 in Tom Stiansen den Slalom-Weltmeister gestellt hatten.