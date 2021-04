Ski-Star Petra Vlhova hat sich von ihrem Trainer Livio Magoni getrennt. Das gab die Slowakin am Dienstagabend bei Instagram bekannt.

Damit zieht sie die Konsequenzen aus der "Bügeleisen"-Affäre. So hatte Magoni seinen ehemaligen Schützling in einem Interview bezeichnet, was insbesondere in Vlhovas Heimatland große Wellen geschlagen hatte.

Vlhova bedankte sich bei dem Italiener für die fünfjährige Zusammenarbeit und ergänzte: "Eine Tür schließt sich, und tausend weitere öffnen sich und wir müssen uns entscheiden, welche die richtigen für uns sind. Dieses Mal sind unsere Türe unterschiedlich."

Die 25-Jährige hatte in der abgelaufenen Saison erstmals den alpinen Gesamtweltcup gewonnen. An ihren großen Erfolgen war Magoni maßgeblich beteiligt.

Wer sie künftig trainieren wird, ließ Vlhova offen.