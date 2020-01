Showdown in Bischofshofen: Karl Geiger will beim letzten Springen der Vierschanzentournee 2019/20 noch ein Wörtchen um den Gesamtsieg mitreden. Als Drittplatzierte beträgt sein Rückstand auf den Spitzenreiter 13,3 Punkte, was umgerechnet gut sieben Meter sind

