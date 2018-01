Die für den 3. und 4. Februar geplante Olympia-Generalprobe der Skispringerinnen ist nun komplett abgesagt worden.

Nachdem der ursprüngliche Ausrichter Hinzenbach/Österreich wegen Schneemangels in der vergangenen Woche eine Austragung für unmöglich erklärt hatte, blieb die Suche nach einem Ausweichort erfolglos. Unter anderem war eine Verlegung nach Villach oder Seefeld ein Thema gewesen.

Damit sind die Springen im slowenischen Ljubno am Wochenende die letzten Wettbewerbe vor den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang (9. bis 25. Februar). Anfang Januar waren bereits die Wettkämpfe in Rasnov/Rumänien wegen Schneemangels abgesagt worden. Diese werden aber am 3. und 4. März an gleicher Stelle nachgeholt.