Skispringen: Weltcup in Trondheim mit Wellinger, Freitag, Stoch Stoch gewinnt Quali - Freitag 5. / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Kamil Stoch dominiert den Skisprung-Weltcup © Getty Images

Kamil Stoch baut seine Führung in der Gesamtwertung der "Raw-Air"-Serie weiter aus. In der Qualifikation von Trondheim springen zwei Deutsche in die Top Ten.