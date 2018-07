Skispringen: Karl Geiger Zweiter bei Sieg von Stoch in Hinterzarten

Skispringer Karl Geiger hat beim Sommer-Grand-Prix in Hinterzarten erneut seine Topform unter Beweis gestellt.

Der 25-Jährige musste sich auf der Rothaus-Schanze im Schwarzwald einzig dem polnischen Star Kamil Stoch geschlagen geben, der schon den Auftakt der Sommer-Tour in Wisla gewonnen hatte. Dritter wurde der Schweizer Killian Peier.

Geiger, der am Samstag die Qualifikation gewonnen und bereits in Wisla als Siebter überzeugt hatte, kam auf 104,0 und 99,0 m. Der überragende Stoch war bei sommerlichen Temperaturen mit Flügen auf 110,0 und 106,5 m jedoch eine Klasse für sich.

Zweitbester DSV-Adler war Lokalmatador Andreas Wank (Hinterzarten) als Neunter, der deutsche Meister David Siegel (Baiersbronn) und Richard Freitag (Aue) folgten auf den Rängen 13 und 14. Nicht am Start war Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding), der derzeit den deutschen Fußball-Meister Bayern München auf seiner US-Tour begleitet.

Straub springt auf das Podest

Bei den Frauen sprang Ramona Straub (Langenordnach) als Dritte ebenfalls auf das Podest, das die Olympia-Zweite Katharina Althaus (Oberstdorf) auf Rang vier knapp verpasste.

"Das ist das Beste, was passieren konnte", sagte Straub: "Ich bin glücklich, hier vor meiner Familie und meinen Freunden auf dem Podium zu stehen. Damit hätte ich nicht gerechnet."

Für einen japanischen Doppelsieg sorgten Sara Takanashi und Yuki Ito. Olympiasiegerin Carina Vogt hatte ihren Start wegen Knieproblemen kurzfristig abgesagt.

Der nächste Wettkampf der Männer findet am 4. August in Einsiedeln (Schweiz) statt. Die Frauen setzen ihre Sommersaison am 10. August im französischen Courchevel fort.