Skispringen: Qualifikation in Kuusamo abgesagt

vergrößernverkleinern In Kuusamo ging heute kein Springer über die Schanze © Getty Images

Wegen starken Windes kann am Freitag kein Skispringer in Kuusamo über die Schanze gehen. Die Qualifikation soll am Samstag nachgeholt werden.