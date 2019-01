Weltmeisterin Carina Vogt und Juliane Seyfarth haben beim Skisprung-Weltcup im rumänischen Rasnov für ein deutsches Doppelpodest gesorgt. Beim vierten Saisonsieg von Olympiasiegerin Maren Lundby (Norwegen) verbuchte Vogt als Zweite ihr bestes Ergebnis des Winters. Die nach dem ersten Durchgang in Führung liegende Seyfarth landete als Dritte zum vierten Mal auf dem Podest.

Die Olympia-Zweite Katharina Althaus musste sich rund drei Wochen vor der WM mit Rang fünf begnügen und verlor ihre Führung im Gesamtweltcup. Die dreimalige Saisonsiegerin aus Oberstdorf musste mit jetzt 747 Punkten ihre Dauerrivalin Lundby (788) passieren lassen.

Ramona Straub rundete als Achte das starke deutsche Ergebnis ab. In den Punkten landeten auch Anna Rupprecht als 15. und Pauline Hessler auf Rang 26. Weiter geht es am kommenden Wochenenden mit zwei Einzel-Wettkämpfen in Hinzenbach (Österreich).