Eine knappe Woche nach dem Ende der Vierschanzentournee geht es für die deutschen Asse schon im Weltcup weiter.

Favorit bei den beiden Einzelspringen auf der großen WM-Schanze von 2013 in Predazzo/Val di Fiemme, von denen das erste am Samstag (Skispringen: Weltcup in Val di Fiemme ab 16 Uhr im LIVETICKER) beginnt, ist der große Tournee-Triumphator Ryoyu Kobayashi. Der Japaner war auch in der Qualifikation nicht zu schlagen und greift nach seinem sechsten Weltcupsieg in Folge.

Aus dem deutschen Team gehören David Siegel, Richard Freitag, Stefan Leyhe, Karl Geiger und Olympiasieger Andreas Wellinger zum deutschen Aufgebot. Der Tournee-Zweite Markus Eisenbichler wurde in der Qualifikation wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert und darf nicht am Wettkampf teilnehmen. Erst in der Qualifikation zum zweiten Springen darf der 27-Jährige wieder teilnehmen.

