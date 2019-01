Es geht in die nächste Runde im Dauerduell Deutschland gegen Polen.

In Zakopane steht für die Skispringer das zweite Teamevent der Saison an. Dabei kommt es einmal mehr zum Aufeinandertreffen der beiden qualitativ und quantitativ stärksten Mannschaften im Weltcup. (Skispringen: Weltcup in Zakopane ab 16.15 Uhr im LIVETICKER)

Die Polen konnten sich mit ihrem Topstars Kamil Stoch, Piotr Zyla und Dawid Kubacki beim ersten Teamspringen in Wilsa den Sieg sichern - vor der deutschen Mannschaft um Markus Eisenbichler und Karl Geiger. Allerdings hat der deutsche Cheftrainer Werner Schuster aktuell ein großes Sorgenkind im Team.

Wellinger fehlt in Zakopane

Der formschwache Olympiasieger Andreas Wellinger verzichtet komplett auf den Weltcup in Zakopane am Wochenende. Der 23-Jährige wird stattdessen mit seinem Heimtrainer Christian Winkler Sprungeinheiten absolvieren.

"Das haben wir zusammen entschieden, nachdem seine wechselhaften Leistungen auch in Predazzo nicht deutlich konstanter geworden sind", sagte Schuster. Wellinger wird in Sapporo (26./27. Januar) in den Weltcup zurückkehren.

Der Goldmedaillengewinner von Pyeongchang hatte in Italien zuletzt zweimal nur den 26. Platz belegt, zuvor hatte er bei der Vierschanzentournee zweimal den zweiten Durchgang verpasst. In diesem Winter ist Wellinger (Ruhpolding) erst zweimal in die Top Ten geflogen, zuletzt Ende November als Zweiter im finnischen Kuusamo.

Für Wellinger rückt Constantin Schmid (19) ins Team, der von Polen aus direkt zur Junioren-WM im finnischen Lahti reisen wird. "So war es auch schon letztes Jahr, das war ein guter Formaufbau", sagte Schuster. Schmid hatte 2018 Gold mit der Mannschaft sowie Silber im Einzel und Mixed gewonnen.

So können Sie das Springen in Zakopane LIVE verfolgen:

TV: ARD, Eurosport

Stream: Eurosport Player, sportschau.de

