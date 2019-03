Die Skispringerin Ramona Straub fällt nach ihrem Sturz beim Weltcup in Oslo mehrere Monate aus. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) vermeldete, zog sich die 25-Jährige am Sonntag im ersten Einzel der Raw-Air-Premiere in Norwegen einen Riss des vorderen Kreuzbandes zu.

"Ramona muss die Saison aufgrund der Verletzung leider beenden", sagte Mannschaftsarzt Dr. Florian Porzig. Straub soll in München operiert werden, sobald die Reizung im Knie abgeklungen ist.