Nach dem verwehten Team-Wettbewerb am Samstag steht für die Skispringer bei der Raw-Air-Serie heute das Einzelspringen in Oslo auf dem Programm. (Skispringen, Raw Air: Einzelwettbewerb in Oslo, ab 14.30 Uhr im LIVETICKER).

In der Qualifikation am Freitag präsentierte sich Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler wenige Tage nach dem Ende der rauschenden WM in Seefeld weiter in guter Form.

Zum Auftakt der Raw-Air-Tour in Norwegen belegte der 27-Jährige in der Qualifikation Platz acht.

Eisenbichler auf Rang drei

Sieger der Vorausscheidung am legendären Holmenkollen wurde Lokalmatador Robert Johansson, der in der Gesamtwertung der Raw-Air-Serie vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und Eisenbichler liegt.

Für das Einzelspringen qualifizierten sich sechs der sieben gestarteten deutschen Skispringer, einzig Pius Paschke verpasste als 66. den Sprung unter die besten 50.

Neben Eisenbichler schaffte es auch Team-Weltmeister Stephan Leyhe (10.) in die Top Ten. Vizeweltmeister Karl Geiger, Constantin Schmid, Olympiasieger Andreas Wellinger sowie Martin Hamann mussten sich mit den Rängen 17, 29, 40 und 41 zufrieden geben.

Freitag fehlt erkrankt

Hamann ersetzt in Oslo seinen von einem Infekt geschwächten Vereinskollegen Richard Freitag. Der Team-Weltmeister von Seefeld soll bei der zweiten Raw-Air-Station ab Montag in Lillehammer wieder einsteigen.

Bis zum 17. März stehen im Rahmen der Raw-Air-Tour an den Stationen Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund insgesamt 15 Wertungssprünge (vier Qualifikationen sowie vier Einzel- und zwei Teamspringen mit je zwei Durchgängen) auf dem Programm.

Bei der dritten Auflage der Wettkampfserie werden 100.000 Euro an die ersten Drei der Gesamtwertung ausgeschüttet, der Sieger kassiert 60.000 Euro. Zum Vergleich: Der Gewinner der Vierschanzentournee erhält 20.000 Franken (17.600 Euro) Prämie.

Die bisherigen beiden Raw-Air-Auflagen haben der Österreicher Stefan Kraft (2017) und der Pole Kamil Stoch (2018) gewonnen. Für die beste deutsche Gesamtplatzierung sorgte Wellinger als Dritter bei der Premiere vor zwei Jahren.

So können Sie das Einzelspringen in Oslo LIVE verfolgen

TV: ARD, Eurosport

Livestream: Sportschau.de, Eurosport Player

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App