Der Wechsel von Stefan Horngacher zum Deutschen Skiverband (DSV) als neuer Skisprung-Bundestrainer steht kurz bevor.

"Wir reden mit ihm und sind auf der Zielgeraden. Es gibt noch ein, zwei Dinge zu klären, aber keine finanziellen", sagte der Sportliche Leiter Horst Hüttel beim Weltcupfinale in Planica in der ARD.

Perfekt sei der Wechsel noch nicht, auch eine Alternativlösung stünde bereit. "Es gibt noch einen Plan B", sagte Hüttel über den Nachfolger von Horngachers österreichischem Landsmann Werner Schuster, der am Sonntag letztmals in der Verantwortung stand.

Anzeige

Horngacher, bislang Cheftrainer in Polen, hatte bereits Gespräche bestätigt. Seinen Abschied vom polnischen Team hat er am Sonntag verkündet. "Ich habe mich entschieden, meinen Vertrag in Polen nicht zu verlängern", so Horngacher.