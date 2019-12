Im Skispringen beginnt die heiße Phase vor der Vierschanzentournee.

Zwei Wochen vor dem ersten Saison-Höhepunkt in diesem Winter ist die Stimmung im deutschen Team durchwachsen.

Karl Geiger ist der einzige DSV-Adler, der in der Weltspitze mitmischt. Ansonsten stellen die deutschen Springer unter dem neuen Trainer Stefan Horngacher derzeit nur Mittelmaß dar. (DATENCENTER: Der Stand im Weltcup)

Eisenbichler steckt in der Krise

Teamweltmeister Richard Freitag hat sich auf einem Niveau um Platz 15 eingependelt, der Vorjahres-Tourneedritte Stephan Leyhe findet nur langsam Anschluss - und Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler steckt in einer schweren Ergebniskrise.

Vor dem Teamspringen beim Heim-Weltcup in Klingenthal wachsen die Bäume also nicht in den Himmel. Allerdings zeigen der zweite Platz von Geiger und Rang sieben von Youngster Constantin Schmid vom vergangenen Wochenende im russischen Nizhny Tagil, dass die Entwicklung Anlass zur Hoffnung gibt. (Skispringen: Teamwettbewerb der Männer, Sa. ab 16 Uhr im LIVETICKER)

Horngacher: "Aufwärtstrend fortsetzen"

"Ziel für Klingenthal ist es, unseren Aufwärtstrend fortzusetzen, und dazu werden wir wieder an den technischen Details arbeiten. Wir wollen in Ruhe weiterarbeiten", sagte Horngacher, dem aber bis zum Tourneestart in Oberstdorf mit der Qualifikation am 28. Dezember nicht mehr viel Zeit bleibt.

Nach den beiden Springen in Klingenthal (Samstag Team, Sonntag Einzel) steht schon die Tournee-Generalprobe in Engelberg/Schweiz am 21. und 22. Dezember an, noch an Weihnachten versammelt sich die DSV-Reisegruppe in Oberstdorf.

Der Zeitplan für das Weltcup-Wochenende in Klingenthal

Samstag, 14. Dezember

16:00 Uhr 1. Wertungsdurchgang Team Männer

17:10 Uhr Finaldurchgang Team Männer

Sonntag, 15. Dezember

16:00 Uhr 1. Wertungsdurchgang Einzel Männer

17:15 Uhr Finaldurchgang Einzel Männer

Hier können Sie das Wintersport-Wochenende LIVE verfolgen

TV: ARD, Eurosport

Stream: Das Erste Mediathek, Eurosport Player, DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App