Karl Geiger will in Sapporo seine Gesamtweltcupführung verteidigen

Für die Skispringer geht es an diesem Wochenende nach Fernost. In Sapporo stehen zwei Einzelwettbewerbe an. Karl Geiger will seine Führung im Gesamtweltcup verteidigen.