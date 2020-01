Karl Geiger ist aktuell der Mann der Stunde im Skisprung-Weltcup.

Zwei Siege feierte der Deutsche zuletzt im italienischen Val di Fiemme in Folge. Beim ersten Einzel in Titisee-Neustadt (Skispringen: Einzel in Titisee-Neustadt, ab 16 Uhr im LIVETICKER) soll nun der Sieg-Hattrick gelingen, um somit auch die Führung in der Gesamtwertung weiter auszubauen.

Aktuell beträgt der Vorsprung des Oberstdorfers auf Verfolger Stefan Kraft bereits 120 Punkte, Ryoyu Kobayashi, Dominator des letzten Winters, folgt mit weiteren 44 Zählern Rückstand.

Eisenbichler verpasst Springen in Titisee-Neustadt

"Im Schwarzwald hat Skispringen eine große Tradition. Dementsprechend ist die Atmosphäre dort immer toll. Und vor heimischem Publikum zu springen, macht natürlich doppelt Spaß", freut sich der 26-Jährige bereits auf das Springen auf der Hochfirstschanze.

Nicht mit dabei sein wird Markus Eisenbichler, der in der vergangenen Woche in Ruhpolding auf einem Parkplatz ausgerutscht war und sich dabei eine Kapsel-Bandläsion an der rechten Hand zuzog. Immerhin bestätigte der Deutsche Skiverband inzwischen, dass eine Operation nicht nötig sei und die Verletzung konservativ behandelt werden könne.

"Ich bin froh, dass ich um eine Operation und eine längere Zwangspause herumkomme. Ich lasse mir jetzt eine Schiene anpassen, die das Handgelenk ruhigstellt", erklärte Eisenbichler und kündigte an, "in Zakopane wieder auf dem Balken sitzen" zu wollen.

So können Sie das Skispringen in Titisee-Neustadt LIVE verfolgen:

TV: ZDF, Eurosport

Stream: zdfsport.de, Eurosport Player

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App