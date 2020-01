Für Skispringer Moritz Baer ist die 68. Vierschanzentournee vorzeitig beendet.

Der 22-Jährige stieg vor der Qualifikation für den finalen Wettkampf in Bischofshofen erkrankt aus. Baer trat mit dem Verdacht auf einen beginnenden grippalen Infekt die Heimreise an.

Baer lag nach drei Springen in der Gesamtwertung auf Rang 35. In Oberstdorf hatte er den 29. Rang belegte, in Garmisch-Partenkirchen (46.) und Innsbruck (47.) jeweils den zweiten Durchgang verpasst.

In der Qualifikation für das Springen auf der Paul-Außerleitner-Schanze sind somit nur noch fünf Deutsche am Start: Der Gesamt-Dritte Karl Geiger, Stephan Leyhe (6.), Markus Eisenbichler (16.), Constantin Schmid (18.) und Pius Paschke (22.).