Die deutschen Skispringerinnen haben beim Weltcup in Ljubno keine Chance auf das Podest. Keine DSV-Athletin schafft es beim Springen in Slowenien in die Top 10.