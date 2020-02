Jubeltag für Severin Freund!

Nach über 14 Monaten Wettkampfpause ist Freund am Weltcupwochenende in Rasnov (Rumänien) wieder Bestandteil des DSV-Aufgebots. (Skispringen: Einzelspringen in Rasnov, Freitag ab 14.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

"Ich freue mich wahnsinnig auf den Weltcup in Rasnov und generell, wieder beim Team zu sein. Seit dem letzten Wettkampf ist eine lange Zeit vergangen", fasst der Gesamtweltcup-Sieger von 2014/15 seine Gefühle in Worte. Neben seinem Comeback hat Rasov zudem noch eine Besonderheit für den 31-Jährigen zu bieten: "Rasnov ist zudem ein Weltcup-Ort, an dem ich noch nie gewesen bin. Das wird sicher aufregend und extrem spannend."

Auch Bundestrainer Stefan Horngacher blickt gespannt auf die Tage in Rumänien. "Wir freuen uns, dass sich Severin wieder mit der internationalen Sprungelite messen kann, um zu sehen, wo er im internationalen Vergleich aktuell rangiert", hofft er auf einen erfolgreichen Wiedereinstieg in den Weltcup.

Freitag bekommt Pause - Geiger will wieder angreifen

Leidtragender des Freund-Comebacks ist Richard Freitag. Der Sportsoldat aus Erlabrunn befindet sich in einem ausgewachsenen Formtief und muss deshalb für Freund weichen. Ansonsten geht mit Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Constantin Schmid, Stephan Leyhe und Pius Paschke das gleiche Personal an den Start wie bereits beim Skifliegen am Kulm.

Besonderes Augenmerk liegt auch auf Karl Geiger. Der Oberstdorfer hatte beim Skifliegen regelmäßig Pech mit dem Wind und konnte daher keine Erfolge feiern. Auf der Normalschanze will er nun wieder an seine vorher gezeigten Leistungen anknüpfen und den Weltcup-Führenden Karl Geiger unter Druck setzen. (SERVICE: Der Weltcupstand im Skispringen)

So können Sie das Skifliegen in Tauplitz LIVE verfolgen:

TV: ARD, Eurosport

Stream: Sportschau.de, Eurosport Player

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App