Skispringer Stephan Leyhe wird nach seinem im März erlittenen Kreuzbandriss die komplette Saison und damit auch die Heim-WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) verpassen.

"Wir werden einfach ein Jahr Pause machen, um diese Verletzung komplett auszuheilen, und nächstes Jahr wieder neu beginnen mit Training und Schanze", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Rande der DM in Oberstdorf am Donnerstag: "In diesem Jahr springt Stephan definitiv nicht."

Generell gehe es Leyhe "sehr, sehr gut", sagte Horngacher: "Die Operation ist super verlaufen, er hat eigentlich keine Schmerzen gehabt. Er hat jetzt auch die ärztliche Freigabe bekommen, dass er fast alles machen kann - nur nicht Skispringen."

Der 28 Jahre alte Teamweltmeister Leyhe hatte sich im März in Trondheim einen Tag vor dem Abbruch der Saison schwer verletzt.

Zu diesem Zeitpunkt war der Willinger überragend in Form, im Februar hatte er in Willingen seinen ersten Weltcupsieg gefeiert.