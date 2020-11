Im finnischen Kuusamo finden im Skisprung-Weltcup am Wochenende die nächsten beiden Wettbewerbe von der Großschanze statt (Skispringen, Weltcup: 1. Springen in Kuusamo am Sa. ab 16.30 Uhr im LIVETICKER).

Die deutschen Skiadler wollen nach dem furiosen Weltcup-Auftakt wieder um die vorderen Platzierungen mitspringen. (Hier zum Kalender der Skisprung-Saison 2020/21)

Eisenbichler startet mit Sieg in Saison

In Wisla hatten Markus Eisenbichler und Karl Geiger mit einem deutschen Doppelsieg für einen Traumstart in den Skisprung-Winter gesorgt. Eisenbichler gewann nach zwei starken Sprüngen klar vor seinem Teamkollegen und schlüpfte seinem zweiten Weltcupsieg zudem in das Gelbe Trikot.

Anzeige

Im Teamspringen mussten sich Eisenbichler, Geiger, Constantin Schmid und Pius Paschke nur dem WM-Zweiten Österreich geschlagen geben.

In der Qualifikation am Freitag bestätigten die deutschen Skispringer ihre gute Frühform. Geiger wurde Zweiter, Eisenbichler und Pius Paschke belegten punktgleich Platz sechs.

Das Starterfeld in Kuusamo ist wegen Corona aber arg dezimiert: Weil Gregor Schlierenzauer, Philipp Aschenwald und Trainer Andreas Widhölzl positiv getestet wurden, schickt Österreich nur seine B-Mannschaft. Auch die Russen gingen in Quarantäne.

So können Sie den Skisprung-Weltcup in Kuusamo LIVE verfolgen:

TV: ZDF, Eurosport

Stream: ZDF.de, Eurosport Player

Liveticker: SPORT1.de