vergrößernverkleinern Markus Eisenbichler gewinnt Qualifikation © Lehtikuva/AFP/SID/EMMI KORHONEN

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Markus Eisenbichler knüpft nach dem beeindruckenden Start in die Saison auch im russischen Nischni Tagil an seine überragende Form an und gewinnt die Qualifikation.