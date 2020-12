Wie seine Kollegen und Konkurrenten ist Markus Eisenbichler ist schon ganz heiß auf die Skiflug-WM.

"Beim Skifliegen fühlst du dich wie der Aladin auf seinem Teppich", sagte er vor dem Auftakt des mit Spannung erwarteten Wintersport-Events im slowenischen Planica: "Man denkt nicht viel, genießt nur den Flug und will nicht, dass dieses Gefühl endet. Die ganzen Sorgen und Ängste, die einen im echten Leben bedrücken, sind da vergessen." (Skiflug-WM: Die Qualifikation am Donnerstag im Liveticker).

Skiflug-WM 2020: Eisenbichler freut sich

Während in Eisenbichlers bayrischer Heimat die Corona-Maßnahmen verschärft werden, sind die Titelkämpfe im legendären "Tal der Schanzen" also ein Anker in die Normalität für Deutschlands besten Skiflieger.

"Ich freue mich extrem auf die Tage hier, die Flüge und die extremgeile Schanze", sagte der 29-Jährige, der nicht erst seit seinem ersten Weltcupsieg in Planica im März 2019 ein Star im flugverrückten Slowenien ist -"Ich muss die Sprünge machen, die ich in den letzten Wochen abgeliefert habe, mein Fluggefühl einsetzen. Dann haben es die anderen schwer - auch die Norweger", sagt der amtierende Großschanzen-Weltmeister.

Die Norweger, vor allem Senkrechtstarter Halvor Egner Granerud, sind Eisenbichlers stärkste Gegner im Einzel. (Qualifikation am Donnerstag, vier Wertungssprünge am Freitag und Samstag - Hier zum Skisprung-Kalender 2020/21)

Skiflug-WM: Gähnende Leere im Hexenkessel

Mit zwei Siegen im Weltcup war Deutschlands Nummer eins in die Saison gestartet, danach gewann dreimal Granerud - zuletzt in Nischni Tagilaberauch, weil Eisenbichler wegen einer Windböe schuldlos abstürzte. "

Die Flug-WM hätte schon im März stattfinden sollen, war dann aber eine der ersten Großveranstaltungen in Europa, die abgesagt wurden - und wegen bestehender Fernsehverträge nun noch im Kalenderjahr 2020 nachgeholt wird.

Ohne Zuschauer, versteht sich. Dort, wo die Letalnica-Schanze sonst in einem Hexenkessel mit dem unnachahmlichen Aroma aus Krainer Bratwurst und reichlich Bier mündet, herrscht gähnende Leere. "Die besondere Stimmung hat mich immer gepusht. Aber vielleicht ists ganz gut, wenn beim Skifliegen nicht so ein Trubel herrscht", sagt Eisenbichler.

