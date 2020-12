Skisprung-Olympiasieger Martin Schmitt wird für den TV-Sender Eurosport weitere Events als Experte begleiten. Der 42-Jährige soll sowohl bei der Skiflug-WM in Planica (10. bis 13. Dezember) als auch bei den Weltcups in Nischni Tagil/Russland an diesem Wochenende und Engelberg (19./20. Dezember) sein Wissen mit den Zuschauern teilen.

"Ich freue mich sehr auf die Erweiterung meiner Expertenrolle", sagte Schmitt: "Als Co-Kommentator kann man bei jedem Sprung direkt in die Detailanalyse gehen und dem Zuschauer sofort erläutern, warum ein Sprung besonders weit ging oder aber die Probleme des Springers aufzeigen. Das wird eine spannende Aufgabe."