Die deutschen Skispringerinnen fliegen beim einzigen Team-Weltcup vor der Heim-WM in Oberstdorf klar am Podest vorbei. Am Ende steht Platz fünf.