Die deutschen Skispringer liegen beim Team-Weltcup in Zakopane nach dem ersten Durchgang nur auf dem sechsten Platz. Bei dichtem Schneetreiben im polnischen Wintersportzentrum lieferte das DSV-Team um den Tournee-Zweiten Karl Geiger und Weltmeister Markus Eisenbichler durchwachsene Sprünge ab und hat bereits 74,1 Punkte Rückstand auf die führenden Polen.

Skiflugweltmeister Geiger (Oberstdorf) erwischte mit nur 121,5 Metern keinen guten Versuch. Auch Schlussspringer Eisenbichler (Siegsdorf) war mit seiner Leistung nicht zufrieden. Der 29-Jährige, am Freitag noch Zweiter in der Qualifikation für das Einzelspringen am Sonntag, landete nach einem wackeligen Flug lediglich bei 126,5 Metern.

Bundestrainer Stefan Horngacher war dementsprechend bedient: "Die Sprünge waren technisch nicht sauber genug, da waren einige Fehler drin. Die müssen wir im zweiten Durchgang abstellen und besser Skispringen."

Severin Freund (Oberstdorf/125,5 m), der erstmals seit 2016 wieder an einem Teamspringen teilnahm, und besonders Pius Paschke (Kiefersfelden/119,5 m) hatten zuvor bereits Probleme bei wechselndem Rückenwind. Der Weltcupführende Halvor Egner Granerud landete gar schon nach 116,5 Metern. Dank besserer Leistungen seiner norwegischen Teamkollegen liegen die Skiflugweltmeister im Team immerhin auf dem dritten Platz, Österreich belegt Platz zwei.

Der Wettkampf in Zakopane ist das zweite Teamspringen der Weltcup-Saison. Ende November hatte die deutsche Mannschaft in Wisla/Polen hinter Österreich den zweiten Platz belegt. Auch bei der Skiflug-WM landete das deutsche Team auf dem Silberrang.