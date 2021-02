Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler ist stark in das Weltcup-Wochenende in Klingenthal gestartet.

Der 29-Jährige kam im Prolog mit 136,0 m auf Platz vier und sammelte damit Selbstvertrauen für den ersten von zwei Wettkämpfen am Samstag (Skispringen: 1. Springen in Klingenthal ab 14.30 Uhr im LIVETICKER). Souveräner Sieger am Freitag war Norwegens Weltcup-Spitzenreiter Halvor Egner Granerud, der bei kürzerem Anlauf die Bestweite von 141,0 m erzielte.

Geiger springt hinterher

Der Vierschanzentournee-Zweite Karl Geiger sprang wie schon zuletzt in Willingen schwach und kam als schlechtester der sechs deutschen Starter mit 122,5 m nicht über Platz 33 hinaus. Pius Paschke wurde Neunter, Constantin Schmid belegte Rang 14. Ex-Weltmeister Severin Freund als 28. und Martin Hamann (Aue) als 29. landeten ebenfalls vor Geiger (SERVICE: Der Stand im Gesamt-Weltcup).

Da nur 50 Starter gemeldet hatten und damit keiner ausscheiden musste, war eine Qualifikation hinfällig geworden. Der Durchgang wurde kurzfristig zum Prolog umdeklariert, dessen Gewinner die bei einer Quali gewohnten 3000 Schweizer Franken (2770 Euro) erhielt.