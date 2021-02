vergrößernverkleinern Eirin Maria Kvandal verdrehte sich das Knie © Imago

Ein Achtungserfolg in einem schwierigen Winter: Die Olympiazweite Katharina Althaus springt in Hinzenbach in die Top Ten. Eine Norwegerin stürzt schwer.