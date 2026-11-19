Der Grand Slam of Darts geht in seine heiße Phase. Heute Abend stehen die letzten Achtelfinals auf dem Programm. Neben Martin Schindler steht auch Gabriel Clemens am Oche.

Die Gruppenphase ist geschafft, nun stehen beim Grand Slam of Darts (bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) die Achtelfinals an. Am Donnerstag stehen die letzten vier Achtelfinals in Wolverhampton auf dem Programm, aus deutscher Sicht richtet sich der Blick auf Martin Schindler und Gabriel Clemens.

Clemens eröffnet die Session am Abend um 20.15 Uhr (LIVE auf SPORT1) gegen Nathan Aspinall. Der Saarländer setzte sich in seiner Gruppe gegen den Österreicher Rusty-Jake Rodriguez und Ross Smith durch. Martin Schindler ist im Spiel danach dran und bekommt es mit Vize-Weltmeister Gian van Veen aus den Niederlanden zu tun. Mit Niko Springer steht bereits ein Deutscher im Viertelfinale.

Martin Schindler will ins Viertelfinale Martin Schindler will ins Viertelfinale © IMAGO/Every Second Media

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Im dritten Spiel des Abends trifft Luke Humphries auf Tom Sykes. James Wade und Michael van Gerwen bestreiten das letzte Achtelfinale. Der Grand Slam ist das vorletzte Major-Turnier vor der WM (ab dem 11. Dezember LIVE auf SPORT1).

Im Vergleich zur Gruppenphase verändert sich auch das Format: Reichten zuvor noch fünf Legs für den Sieg, werden nun zehn Legs benötigt (Best-of-19-Legs). Für das Erreichen des Viertelfinals winken 35.000 Pfund Preisgeld, der Verlierer erhält immerhin noch 20.000 Pfund.

Achtelfinale: Die Spiele am Donnerstagabend