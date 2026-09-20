DEL: Mannheim schlägt Meister Berlin

Die Adler Mannheim gewinnen die Wiederauflage des letztjährigen Finals gegen die Eisbären Berlin. Justin Schütz ist der Mann des Tages.

Mitfavorit Adler Mannheim hat dem deutschen Eishockey-Meister Eisbären Berlin die erste Niederlage der noch jungen DEL-Saison zugefügt. Das Team von Chefcoach Dallas Eakins ließ sich in der Neuauflage des Finales vom Mai auch von einem schnellen 0:2-Rückstand nicht beeindrucken und gewann mit 4:3 (2:2, 1:0, 1:1). Justin Schütz erzielte in der 50. Minute das entscheidende Tor.

Mannheims Goalie Jake Hildebrand, im Sommer aus Berlin gekommen, musste in dem Klassiker in den ersten zwei Minuten gleich zweimal hinter sich greifen. Die Adler schafften durch Tore von Anthony Greco (4.), Matthias Plachta (10.) und Tom Kühnhackl (26.) aber die Wende, ließen sich auch vom 3:3-Ausgleich nicht stoppen und haben nach zwei Spielen vier Punkte auf dem Konto, Berlin drei.

Adler drehen Klassiker, Nürnberg makellos

Die Maximalausbeute von sechs Zählern haben bislang zwei Teams gesammelt: Die Nürnberg Ice Tigers gewannen das oberbayerisch-fränkische Derby beim ERC Ingolstadt 6:2 (2:0, 1:1, 3:1). Die Fischtown Pinguins Bremerhaven bezwangen die Iserlohn Roosters mit 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).