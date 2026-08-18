Der erste Zweitliga-Coach soll schon nach zwei Spielen wackeln

Maximilian Huber 18.08.2026 • 11:41 Uhr Hannover 96 erlebt unter Cheftrainer Christian Titz einen Fehlstart in die Zweitliga-Saison 2026/27. Berichten zufolge ist der Coach intern bereits angezählt.

Eine unglücklichere 1:3-Niederlage bei Aufsteiger Energie Cottbus, gefolgt von einer noch unglücklicheren 0:1-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg: Hannover 96 hat in der laufenden Zweitliga-Saison 2026/27 einen Fehlstart hingelegt.

Cheftrainer Christian Titz steht deshalb offenbar schon früh in der Saison unter gehörigem Druck. Laut übereinstimmenden Medienberichten muss der 55-Jährige ein frühes Aus fürchten, wenn er das Ruder nicht herumreißt.

Hannover 96: Titz unter Druck

Wie die lokale Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) meldet, befindet sich Titz noch nicht „in akuter Gefahr“. Dennoch müsse er zwingend punkten, um die internen Diskussionen zu beruhigen.

Jonas Boldt, Geschäftsführer Sport bei den Niedersachsen, soll sich bereits nach Trainer-Alternativen umschauen, um in einem möglichen Ernstfall schnell reagieren zu können. Namentlich genannt als möglicher Nachfolger wird der frühere Köln-Coach Lukas Kwasniok.

Auch Sky berichtet, dass Titz angezählt sei – und verweist auf Konflikte, die es bereits während der Saisonvorbereitung gab.

Konflikt mit Boldt schon vor Saisonstart

Titz hatte Boldt damals mit einer öffentlichen Forderung nach mehr Transfers unter Druck gesetzt („Wir wissen alle, dass wir noch vier, fünf, sechs Spieler benötigen“) – Boldt reagierte mit verärgertem Unterton: „Nur Spieler zu verpflichten, ist nicht des Rätsels Lösung. Wir wollen es planvoll angehen. Es ist ja kein Playstation-Spiel, wo man unendlich Geld hat oder einen Cheatcode.“

Auch der überraschende Wechsel auf der Torhüterposition vor dem Liga-Spiel gegen Wolfsburg soll Zweifel im Vereinsumfeld genährt haben. Titz hatte Neuzugang Pascal Loretz nach nur einem Spiel aus dem Kasten genommen und Leo Weinkauf das Vertrauen geschenkt. Nach dem Spiel gegen Wolfsburg ließ der Coach offen, wer fortan die Nummer eins im Tor Hannovers sein wird. Er deutete an, dass Weinkauf auch im nächsten Spiel im DFB-Pokal gegen den SV Hemelingen wieder im Tor stehen wird.