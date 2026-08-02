2. Bundesliga: Überraschender Torhüter-Wechsel bei Hannover 96

Moritz Pleßmann 16.08.2026 • 14:19 Uhr Vor dem Kracher gegen den VfL Wolfsburg überrascht Hannover-Trainer Christian Titz mit einem Wechsel. Im Tor der Niedersachsen kommt es zu einer Premiere.

Große Überraschung bei Hannover 96! Beim 2.-Liga-Kracher gegen den VfL Wolfsburg (im LIVETICKER) hat Trainer Christian Titz seine eigentliche Nummer eins, Pascal Loretz, auf die Bank gesetzt. Bei den Niedersachsen begann stattdessen Ersatzkeeper Leo Weinkauf.

Loretz hatte bei der 1:3-Niederlage zum Auftakt gegen Energie Cottbus noch zwischen den Pfosten gestanden. Er sei auch „der Torhüter, der sich auf Dauer durchsetzen wird“, erklärte Titz vor Anpfiff am Sky-Mikrofon.

Der 23-Jährige, der im Sommer für rund eine Million Euro vom FC Luzern aus der Schweiz verpflichtet wurde, bräuchte jedoch noch „ein bisschen Zeit, um sich zu 100 Prozent an unser Spiel mit allen Facetten zu adaptieren“.

Deshalb setze Titz gegen die Wölfe auf Weinkauf: „Für dieses Spiel heute ist Leo eine gute Entscheidung und unser Torhüter. Wir wissen, dass er uns heute sehr viel geben wird.“

„Das ist sicher ungewöhnlich“

In den sozialen Medien brachten zahlreiche Fans ihre Verwunderung über die Entscheidung, Loretz nach einem Spiel auf die Bank zu setzen, zum Ausdruck.

Geschäftsführer Sport Jonas Boldt versuchte, die Gedanken von Titz zu erklären: „Es ist ein anderer Gegner. Er setzt sich sehr damit auseinander, gegen welchen Gegner man spielt“, sagte er bei Sky und gab zu: „In der Außendarstellung ist das sicher ungewöhnlich.“