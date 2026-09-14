Zweitliga-Trainer freigestellt!

Hannover 96 stellt Christian Titz frei. Auch Co-Trainer André Kilian muss gehen. Für das Spiel gegen Bochum gibt es eine Interimslösung.

Hannover 96 hat sich von Christian Titz getrennt. Das gab der Verein am Montagabend offiziell bekannt.

Auch Co-Trainer André Kilian, der im Sommer 2025 gemeinsam mit Titz vom 1. FC Magdeburg nach Hannover gewechselt war, wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Christian Titz muss gehen Christian Titz muss gehen © IMAGO/Zink

Hannover 96: Barlemann übernimmt interimsweise

Für wird U23-Coach Lars Barlemann die Mannschaft interimsweise betreuen. Unterstützt wird er dabei von seinem U23-Co-Trainer Christian Schulz sowie dem bisherigen Trainerteam und Staff.

Nach fünf Spieltagen war es die erste Trainer-Entlassung in der 2. Bundesliga in dieser Saison. Hannover holte bislang lediglich vier Punkte und liegt nur auf .

Titz bedankt sich für die „tolle Unterstützung“

„Ich bedanke mich beim Klub und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Zusammenarbeit sowie bei den Fans für die tolle Unterstützung die gesamte Zeit über. Für die weitere Saison wünsche ich der Mannschaft viel Erfolg“, wird Titz zitiert.

Geschäftsführer Jonas Boldt sagt: „Es war unser gemeinsames Ziel, auf der vorherigen Saison aufzubauen – verbunden mit der berechtigten Hoffnung, dass wir einen gewissen Schwung mit in die neue Spielzeit nehmen können. Das hat sich leider nicht in der gewünschten Form eingestellt.“

In der Vorsaison hatte Hannover noch Platz vier erreicht und den Aufstieg ins Oberhaus des deutschen Fußballs nur knapp verpasst.