Zweitligist vor Wagner-Coup?

Sandro Wagner könnte schon bald auf die Trainerbank zurückkehren. Der frühere Augsburg-Coach wird mit einem Zweitligisten in Verbindung gebracht.

Kehrt Sandro Wagner auf die Trainerbank zurück? Nach Informationen von Bild verhandelt der ehemalige Trainer des FC Augsburg mit Hannover 96 über eine mögliche Zusammenarbeit. Nach SPORT1-Informationen werden intern neben Wagner auch Loic Favé und Mitch Kniat diskutiert.

Beim Zweitligisten wächst nach dem enttäuschenden Saisonstart der Druck auf Trainer Christian Titz. Hannover holte aus den ersten fünf Ligaspielen lediglich vier Punkte und blieb damit deutlich hinter den eigenen Aufstiegsambitionen zurück. Laut Bild hat mittlerweile auch der mächtige Aufsichtsratsvorsitzende Martin Kind sein grünes Licht für die Titz-Entlassung gegeben.

Auf der Suche nach einem neuen Trainerposten: Sandro Wagner Auf der Suche nach einem neuen Trainerposten: Sandro Wagner © IMAGO/STEINSIEK.CH

Wagner zählt dabei demnach zu den aussichtsreichsten Kandidaten und könnte bereits am Dienstag das Training leiten. Der 38-Jährige ist seit seinem Aus beim FC Augsburg im Dezember 2025 ohne Verein. Seine bislang größten Erfolge als Cheftrainer feierte er bei der SpVgg Unterhaching, die er 2023 in die 3. Liga führte. Anschließend arbeitete er als Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei der deutschen Nationalmannschaft.

Ob es tatsächlich zu einer Einigung kommt, ist noch offen. Hannover soll mehrere Optionen prüfen. Klar ist jedoch: Wagner, der jüngst auch mit einem Job in der Schweiz in Verbindung gebracht wurde, könnte schon bald die nächste Chance erhalten, sich als Cheftrainer im Profifußball zu beweisen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.