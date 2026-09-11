Khedira gibt Rücktritt bekannt

Der Profi von Union Berlin lief nur sechs Mal für WM-Teilnehmer Tunesien auf. Nach einem halben Jahr ist schon Schluss.

Rani Khedira vom Bundesligisten Union Berlin hat seinen Rücktritt aus der tunesischen Nationalmannschaft erklärt. Das bestätigte seine Berater-Agentur NGM Sports am Freitag. Erst im März hatte sich der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler für Tunesien entschieden. Nach sechs Monaten und sechs Länderspielen ist nun wieder Schluss.

Der Deutsch-Tunesier habe „nach reiflicher Überlegung“ den Entschluss gefasst, „dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist“, aufzuhören. Auch, um „Platz für diesen weiteren Entwicklungsprozess zu machen“, erklärte Khedira über seine Berater.

„Nun die Zeit gekommen, den Blick nach vorn zu richten“

„Nach der Weltmeisterschaft ist nun die Zeit gekommen, den Blick nach vorn zu richten. Tunesien verfügt über viele junge und talentierte Spieler, die das Potenzial haben, die Zukunft der Nationalmannschaft erfolgreich zu gestalten“, sagte Khedira. „Auch wenn meine Zeit in der Nationalmannschaft vergleichsweise kurz war, habe ich großen Stolz empfunden.“

Der defensive Mittelfeldspieler debütierte am 29. März gegen Haiti (1:0) für die Tunesier. Bei der WM kam der Bruder von Rio-Weltmeister Sami Khedira in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz, für Tunesien war das Turnier danach beendet.