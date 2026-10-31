Die MSV-Spieler hielten in der Vorsaison beim Spiel gegen Osnabrück einen Fan auf, der offenbar auf den Schiedsrichter losgehen wollte.

Weil sie einen aufgebrachten Fan stoppten, der offenbar auf den Schiedsrichter losgehen wollte, sind Maximilian Braune, Rasim Bulic, Joshua Bitter und Tobias Fleckstein vom MSV Duisburg mit der Fair-Play-Medaille im Profifußball der Saison 2025/26 ausgezeichnet worden.

Geschäftsführer Michael Preetz nahm die Ehrung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Samstag in der Halbzeitpause der Drittligapartie zwischen Duisburg und dem VfB Stuttgart II stellvertretend für das Quartett entgegen.

Ein Duisburger Quartett griff beherzt ein Ein Duisburger Quartett griff beherzt ein © picture-alliance/Revierfoto/SID/Revierfoto

MSV-Profis für beherztes Eingreifen ausgezeichnet

Braune, Bulic, Bitter und Fleckstein wurden für ihr beherztes Eingreifen bei der Partie in der 3. Liga am 7. April gegen den VfL Osnabrück ausgezeichnet. In der Nachspielzeit hatte ein Fan unerlaubt das Spielfeld betreten und sich auf Schiedsrichter Nico Fuchs zubewegt. Die vier Spieler hinderten ihn daran, Fuchs noch näher zu kommen und stellten sich schützend vor den Unparteiischen. Damit verhinderten sie eine Eskalation der Situation.

„Der Fußball lebt von Menschen, die im entscheidenden Moment Verantwortung übernehmen“, sagte Ronny Zimmermann, 1. DFB-Vizepräsident und Vorsitzender der Fair-Play-Jury, der die Medaille und die Urkunde an Preetz übergab: „Maximilian Braune, Rasim Bulic, Joshua Bitter und Tobias Fleckstein haben hingesehen, Haltung gezeigt und das Richtige getan. Ihr Einsatz steht für Respekt, Verantwortung und Zivilcourage.“

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