Ballon d'Or für Kane? "Da besteht eine Chance"

Thomas Sevastiadis 17.08.2026 • 23:29 Uhr Die Vergabe des Ballon d'Or beschäftigt die Fußball-Welt. Bayern-Superstar Harry Kane sieht Chancen für sich selbst.

Wer gewinnt den Ballon d’Or? Worüber die Fußball-Welt diskutiert, scheint auch Bayern-Superstar Harry Kane zu beschäftigen. Kein Wunder, er ist ja auch direkt betroffen. Gibt es eine Chance für ihn?

„Ja, aus meiner Sicht besteht da eine Chance“, sagte der englische Nationalspieler am Montag bei der Teampräsentation des deutschen Rekordmeisters.

Zugleich zeigte er sich zurückhaltend: „Der Ballon d’Or liegt nicht in meiner Hand. Ich habe alles getan, was ich tun konnte, um die Leistungen zu bringen.“

Die Entscheidung hänge nun „von den Stimmen, anderen Menschen, den Medien und Dingen ab“, die er „nicht mehr beeinflussen kann“.

Die Auszeichnung zum Weltfußballer wird jährlich heiß diskutiert und bietet immer wieder Kontroversen. Unter anderem äußerte sich der frühere französische Nationalspieler Emmanuel Petit negativ zu Kanes Ballon D’Or Aussichten.

Zahlen zu Harry Kanes herausragendem Jahr

Kane hat sich mit seinen letztjährigen Leistungen zumindest als einer der heißesten Kandidaten für den Titel angeboten. Mit den Bayern gewann er relativ konkurrenzlos das Double (Bundesliga und DFB-Pokal). In der Champions-League wusste er ebenfalls zu überzeugen. Im Halbfinal-Aus gegen den späteren Meister PSG gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage. Schon im Viertelfinale gegen Real Madrid hatte er sich als wegweisend für das Weiterkommen erwiesen.

Insgesamt verzeichnete Kane 61 Tore in 53 Pflichtspielen für den Rekordmeister. Sieben Torvorbereitungen kommen noch dazu.