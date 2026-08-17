Jetzt kommt Bewegung in den Vertragspoker mit Kane

SID 17.08.2026 • 16:42 Uhr Der 33 Jahre Engländer steht vor seiner vorerst letzten Saison beim FC Bayern. Nun verrät er, dass es baldige Gespräche gibt.

Zwischen Harry Kane und dem FC Bayern werden womöglich noch in dieser Woche die Gespräche über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages beginnen.

„Es gibt noch keine Neuigkeiten“, sagte der 33 Jahre alte Torjäger beim „Allianz Team Day“ der Münchner. Er nahm dabei erstmals nach seiner Rückkehr von der WM und aus seinem Urlaub wieder an einer Trainingseinheit teil. Sein ursprünglicher Vertrag über vier Jahre endet am Saisonende.

Kane kündigt baldige Gespräche an

„Ich bin ziemlich sicher, dass es diese oder nächste Woche Gespräche geben wird“, ergänzte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, er werde diese nun „in aller Ruhe“ angehen. Es sei aber „offensichtlich wichtig“, nun zu verhandeln, da „nur noch ein Jahr übrig ist“. Allerdings, versicherte Kane, seien „beide Seiten entspannt“.